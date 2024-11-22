«Решить проблему, но не любой ценой». Трамп оказался не готов к капитуляции Украины

FT: в Европе не думают, что приход к власти Трампа приведет к капитуляции Киева

В Европе не рассматривают сценарий капитуляции Украины из-за победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщила The Financial Times. Имя источника издание не раскрыло.

«Трамп хочет решить эту проблему, но не любой ценой. Это не может быть капитуляция Украины», — пояснил собеседник FT.

По данным газеты, в окружении кандидата на пост советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолца обсуждали «корейский» сценарий для разрешения конфликта. Этот вариант предусматривает согласованные временные границы.

Также этот сценарий обсуждали и другие представители команды избранного президента США, добавили авторы материала. При этом вопрос о том, как обеспечить выполнение такого соглашения, в Штатах называют «критическим».