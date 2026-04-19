«Решил помочь». Как чемпион по боксу стал оператором установки РЭБ

Чемпион СССР по боксу Сергей Буторин из Приморья стал оператором РЭБ на СВО

Российский военнослужащий, чемпион СССР по боксу из Приморья Сергей Буторин служит в зоне СВО оператором установки РЭБ в составе группировки войск «Центр». О своем пути боец рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Буторин сообщил, что боксом занимался серьезно с молодости, в 1985 году стал чемпионом СССР. В мирной жизни работал технологом в рыбной промышленности, специализировался на переработке краба. Сейчас служит оператором установки радиоэлектронной борьбы отряда «БАРС-22 Тигр» 55-й гвардейской дивизии морской пехоты.

«Решил помочь молодым ребятам, которым сейчас непросто. <…> Занимаюсь радиоэлектронной борьбой, выходим на передовые позиции и прикрываем штурмовые группы и технику от дронов», — отметил военнослужащий.

Буторин добавил, что раньше не понимал принцип работы РЭБ, а сейчас видит эффективность таких средств. Российские системы способны воздействовать на дроны противника на расстоянии до нескольких километров.

Российские специалисты Ростеха создали чип-фильтры «Подорожник», которые помогут военным защищать беспилотники от работы вражеской РЭБ.