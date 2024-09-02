Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной

Путин: Россия пойдет на переговоры, если Украина захочет этого не на словах

Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной и готова на них пойти, если украинские власти захотят этого не на словах, а на деле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства уточнил, что сначала необходимо разобраться с теми, кто атаковал Курскую область и пытался дестабилизировать ситуацию в приграничье.

«Возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались», — заявил Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» в Туве.

Президент указал, что противник, атаковав Курскую область, надеялся отвлечь внимание российских военных от Донбасса, но этого достичь не удалось.

«Надо, конечно, разобраться с этими украинскими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации», — сказал президент.

Ранее в ходе встречи с учениками школы президент порекомендовал 10-летнему ученику из Тувы копить на автомобиль вместо мотоцикла.