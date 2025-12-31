В украинском кризисе наступил переломный момент. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Конфликт на Украине вступает в решающую фазу. <…> А это значит, что линия фронта будет сдвигаться все дальше на запад», — сказал он.

Американец подчеркнул, что на сегодняшний день темпы наступления российских бойцов продолжают расти, пока численность боевиков ВСУ стремительно сокращается.

Дэвис добавил, что украинские формирования в последние два года вовсе не смогли найти мест для эффективного сопротивления ВС России.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ говорят пограничникам в Сумской области об их скорой гибели и отправляют туда необученных военных.