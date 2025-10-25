Заявления главнокомандующего Александра Сырского о продвижении ВСУ в Донбассе не соответствуют действительности. Об этом заявила в Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«У Сырского скатились к регулярной лжи об освобождении отдельных сел. И снова во лжи фигурируют ручные штурмовые полки главкома», — сказала она.

Безуглая отметила, что российские войска успешно продвигаются на нескольких направлениях. В частности, активные штурмовые действия наблюдаются в районе Купянска, Покровска и Константиновки. В то же время украинская армия теряет «крайние рубежи».

Ранее Сырский объявил о начале реформы, в рамках которой слаженные бригады и подразделения ВСУ объединят в более крупные корпуса. Изменения показали плохие результаты, ведь в единый корпус попали команды, каждая из которых использовала свои методы.

По мнению украинских аналитиков, под видом реформы Сырский избавился от потенциальных конкурентов.