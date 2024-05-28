Песков: речи о конференции по Украине в Саудовской Аравии не идет

Сейчас нет никаких переговоров об организации конференции по Украине в Саудовской Аравии при участии России. Об этом RT сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вообще речи не идет в настоящий момент», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он назвал такие рассуждения гипотетическими. Пока к ним вряд ли можно серьезно относиться, добавил Песков.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее назвал ответственных за срыв мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, в этом виноваты Соединенные Штаты и Евросоюз. Западные элиты не позволили сторонам подписать соглашение.

Мирный договор, утвержденный в 2022 году, принес бы больше выгоды Украине, чем России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он напомнил, что первые три раунда переговоров проходили в его стране.