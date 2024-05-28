Мадуро: США и ЕС не дали России заключить мирный договор с Украиной

США и Евросоюз в 2022 году сорвали дипломатическое урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Западные элиты не позволили подписать соглашение, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisiоn .

«Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение», — сказал он.

По мнению Мадуро, страны Запада решили «совершить интервенцию» и нанести России поражение. Они же, по мнению политика, возвели в президенты Аргентины Хавьера Милея. Венесуэльский лидер обвинил коллегу в стремлении разрушить союз латиноамериканских стран.

Утвержденное в 2022 году мирное соглашение принесло бы больше выгоды Украине, чем России, однако последняя согласилась его подписать, заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он напомнил, что первые три раунда переговоров прошли в республике, затем встречи перенесли в Турцию.