Ребенок, пострадавший при теракте в Хорлах, потерял мать при атаке ВСУ

Мать 12-летнего ребенка, получившего серьезное ранение во время теракта в Хорлах, погибла при ударе ВСУ. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев РИА «Новости» .

Ребенок сейчас находится на лечении в Москве и не знает о гибели матери. В столичную больницу он поступил в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

«У 12-летнего ребенка, который сейчас в Москве на лечении, погибла мама. Пострадала сестра, она уже выписана, есть отец. Сейчас главное — стабилизировать состояние ребенка, очень тяжелое ранение», — сказал Георгиев.

В результате теракта в ночь на 1 января в селе Хорлы Херсонской области погибли 29 человек. Среди них — шесть мужчин, 16 женщин и два ребенка. Пострадали более 60 человек.

Ранее стало известно, что над четырьмя детьми, потерявшими мать при теракте в Хорлах, оформили опеку. Они будут и дальше воспитываться в одной семье.