Над четырьмя детьми, потерявшими мать в теракте в Хорлах, оформили опеку

Четверо детей, мать которых погибла в новогоднюю ночь во время теракта в Хорлах, получили опекунство и будут и дальше воспитываться в одной семье. Об этом сообщил РИА «Новости» омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев.

«Это был очень тяжелый момент — главная задача была не разделить детей и не направить их в детский дом. К счастью, командно эту задачу выполнили», — подчеркнул уполномоченный.

По его словам, опекуном стала подруга погибшей. На этой неделе ей уже поступили первые выплаты от Социального фонда.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что среди погибших в Хорлах — 16 женщин и двое детей. Специалисты продолжают устанавливать личности жертв — многие из них сильно обгорели, и требуется генетическая экспертиза.

В общей сложности при атаке украинских беспилотников на кафе погибли 29 человек, как минимум 60 получили ранения.