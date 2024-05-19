Ребенок пострадал в Белгороде из-за атаки ВСУ | 360°

Важное 19 мая 2024, 17:36 Ребенок пострадал в Белгороде из-за атаки ВСУ Гладков: 11-летняя девочка пострадала из-за атаки ВСУ на Белгород РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали Белгород с помощью БПЛА. В результате 11-летняя девочка получила ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канал.

Беспилотник влетел в окно квартиры, произошел взрыв. В этот момент на детской площадке находилась девочка.

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«Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Медики оценили состояние девочки как средней степени тяжести. Ребенку окажут всю необходимую помощь.

По предварительным данным, в шести квартирах из-за удара БПЛА повредило окна и балконные остекления. Пострадал один автомобиль. На место прибыли оперативные службы.

Днем 19 мая украинские боевики атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. Под удар попали грузовые машины.