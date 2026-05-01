Ребенком, доставленным в Крым после удара дрона ВСУ, занимаются нейрохирурги

Пострадавший при атаке беспилотника ребенок находится под наблюдением нейрохирургов в Симферополе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко в своем канале на платформе Max.

«В настоящее время им занимаются нейрохирурги столицы Крыма», — написал он.

По его словам, 15-летнего подростка доставили в больницу без ухудшения состояния, сейчас им занимаются специалисты. Черевко также поблагодарил медиков Крыма за помощь и сопровождение тяжелых пациентов.

При ударе дрона на границе Херсонской и Запорожской областей ранения получили трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Также пострадала женщина. Все дети проходят лечение в Республиканской детской клинической больнице Симферополя.