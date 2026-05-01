Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в Херсонской области

Минздрав: состояние двух пострадавших в Херсонской области детей тяжелое

Трое детей, пострадавших при атаке беспилотника на границе Херсонской и Запорожской областей, находятся в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минздраве Крыма.

По данным ведомства, состояние двоих пациентов оценивают как тяжелое, еще одного — как средней степени тяжести. Всем детям оказывают необходимую медицинскую помощь.

Заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко ранее сообщал, что дети получили ранения в результате атаки дрона. Также пострадала женщина.

Накануне губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что за сутки в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.