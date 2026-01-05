Ребенка ранило осколками из-за удара ВСУ по Белгородской области

Из-за атаки украинских FPV-дронов на Белгородскую область пострадали еще два человека, в том числе шестилетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате удара БПЛА в поселке Пятницкое Волоконовского округа пострадала шестилетняя девочка. Ее госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки в Валуйскую больницу.

«Вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки в частном доме выбиты окна, посечен фасад, повреждены ворота и припаркованный автомобиль», — отметил Гладков.

Он добавил, что от удара беспилотника по объекту инфраструктуры в селе Орехово в Валуйском округе пострадал мужчина, который проезжал мимо в момент атаки. Он получил слепые осколочные ранения ног. После удара БПЛА в селе временно возникли перебои со светом.

Ранее Минобороны подсчитало, что в период с 29 декабря по 4 января средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 1548 украинских беспилотников. Самые массовые атаки зафиксировали 31 декабря и 2 января.