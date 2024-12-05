Реальные потери ВСУ втрое превысили оценки Зеленского

Боевые потери украинской армии достигли 105 тысяч человек. Генштаб Вооруженных сил Украины доложил об этом президенту Владимиру Зеленскому, сообщил военкор Юрий Бутусов на YouTube-канале ButusovPlus.
«По тем данным, которые Генштаб передал на ставку главнокомандующему, <…> боевые потери составили 105 тысяч военнослужащих», — сказал он.
Бутусов сообщил, что командование получило подтверждение гибели 70 тысяч солдат. Еще 35 тысяч человек имеют статус пропавших без вести.
Публичные заявления Зеленского о боевых потерях ВСУ сильно отличаются от данных Генштаба. Президент сообщил журналистам, что погибли лишь 31 тысяча солдат и опроверг информацию американских СМИ о 80 тысячах безвозвратных потерь. Западные же аналитики подсчитали, что к августу 2023 года его армия лишилась более 150 тысяч убитыми и ранеными.
Врачи из Каширы поблагодарили руководителя фракции КПРФ Наумова за помощь
Хакеры-повстанцы взломали украинское ТВ и показали скандальный ролик
Добровольцев подмосковного медколледжа поздравили с Днем волонтера
Чемпион мира по боксу провел открытую тренировку для детей в Балашихе
Приняли за привидение. Иностранец застрял на три дня в колодце в лесу Таиланда
Хинштейна назначили врио губернатора Курской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте