Боевые потери украинской армии достигли 105 тысяч человек. Генштаб Вооруженных сил Украины доложил об этом президенту Владимиру Зеленскому, сообщил военкор Юрий Бутусов на YouTube-канале ButusovPlus .

«По тем данным, которые Генштаб передал на ставку главнокомандующему, <…> боевые потери составили 105 тысяч военнослужащих», — сказал он.

Бутусов сообщил, что командование получило подтверждение гибели 70 тысяч солдат. Еще 35 тысяч человек имеют статус пропавших без вести.

Публичные заявления Зеленского о боевых потерях ВСУ сильно отличаются от данных Генштаба. Президент сообщил журналистам, что погибли лишь 31 тысяча солдат и опроверг информацию американских СМИ о 80 тысячах безвозвратных потерь. Западные же аналитики подсчитали, что к августу 2023 года его армия лишилась более 150 тысяч убитыми и ранеными.