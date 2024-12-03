Зеленский: ВСУ в конфликте с Россией потеряли менее 80 тысяч человек убитыми

Боевые потери Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года составили менее 80 тысяч человек. Президент Владимир Зеленский сообщил об этом в интервью Kyodo News .

Политик отказался раскрыть конкретные объемы безвозвратных потерь украинской армии. Однако Зеленский не подтвердил оценки западных СМИ.

«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — сказал он.

В феврале Зеленский заявил, что ВСУ лишились 31 тысячи бойцов. В ноябре The Economist сопоставило данные разведывательных агентств, Минобороны Украины, открытых источников и выяснило, что с начала конфликта с Россией Украина потеряла от 60 до 100 тысяч военнослужащих убитыми и 400 тысяч ранеными. Общественный деятель Константин Сивков заявил, что киевский режим специально занизил данные о погибших, чтобы избежать социальных волнений.