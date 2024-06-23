Развожаев заявил об уничтожении воздушных целей близ Севастополя

Фото: РИА «Новости»

В Севастополе днем 23 июня начала работать система ПВО. Военные уничтожают воздушные цели, заявил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — подчеркнул он.

Также глава города призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — подчеркнул губернатор.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении трех снарядов чешской РСЗО Vampire над территорией Белгородской области. Местные власти заявили, что в результате никто не пострадал.

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