Развожаев заявил об уничтожении воздушных целей близ Севастополя
В Севастополе днем 23 июня начала работать система ПВО. Военные уничтожают воздушные цели, заявил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — подчеркнул он.
Также глава города призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — подчеркнул губернатор.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении трех снарядов чешской РСЗО Vampire над территорией Белгородской области. Местные власти заявили, что в результате никто не пострадал.