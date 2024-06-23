Трех «вампиров» ВСУ уничтожили при попытке атаки на Белгородскую область

ВСУ днем 23 июня обстреляли Белгородскую область из чешской РСЗО Vampire, средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда над территорией региона. Об этом сообщили в Минобороны.

«Около 11:15 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО чешского производства Vampire», — подчеркнули в ведомстве

Снаряды противника уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил в своем Telegram-канале о нескольких воздушных целях, сбитых на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет, указал он.

В Белгороде выявили повреждение остекления коммерческого объекта, а в Белгородском районе в селе Никольское пострадало частное домовладение, там пробило крышу летней кухни.

В селе Таврово повредило частного жилого дома и один автомобиль. В поселке Дубовое посекло навес на территории частного дома, также повреждения получили два автомобиля.