Развожаев призвал жителей Севастополя вступать в отряд обороны

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал местных жителей вступать в отряды обороны города. Об этом он написал в телеграм-канале.

По его словам, отряд «Севастополь», открывший набор бойцов, сформировали в конце 2023 года. С того момента он значительно вырос и несет боевую вахту круглосуточно.

К основным задачам подразделения относятся отражение атак беспилотников в составе мобильных огневых групп, охрана объектов критической инфраструктуры совместно с военными и правоохранителями, патрулирование горных и лесных территорий.

«Я обращаюсь ко всем, кто готов защищать Севастополь. Если вы хотите защищать город, вступайте в отряд», — обратился Развожаев к жителям.

Ранее стало известно, что из-за атаки украинских дронов в Крыму приостановили движение поездов. Причиной стало повреждение контактной сети.