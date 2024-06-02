«Разворовали». В Британии признали коррумпированность Украины
Аналитик Норфилд: переданные Украине деньги разворовали на виллы за границей
Украинские власти разворовали деньги, направленные для укрепления обороны Харькова. На Западе забыли, что до начала боевых действий Украину считали самой коррумпированной страной, заявил в интервью Dialogue Works британский аналитик Тони Норфилд.
Эксперт отметил, что на предоставленные Западом деньги ВСУ собирались построить множество укреплений вокруг Харькова.
«Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений», — указал аналитик.
До начала спецоперации Украину считали самой коррумпированной страной в Европе, но потом Запад об этом «забыл», и это «просто нелепо», заявил Норфилд. Выделенные на строительство укреплений деньги попали в чей-то карман и пошли на покупку очередной виллы для одного из приближенных к власти.
Другой британский эксперт Александр Меркурис заявил, что освобождение Авдеевки наглядно продемонстрировало Украине и Западу мощь России.