Украинские власти разворовали деньги, направленные для укрепления обороны Харькова. На Западе забыли, что до начала боевых действий Украину считали самой коррумпированной страной, заявил в интервью Dialogue Works британский аналитик Тони Норфилд.

Эксперт отметил, что на предоставленные Западом деньги ВСУ собирались построить множество укреплений вокруг Харькова.

«Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений», — указал аналитик.

До начала спецоперации Украину считали самой коррумпированной страной в Европе, но потом Запад об этом «забыл», и это «просто нелепо», заявил Норфилд. Выделенные на строительство укреплений деньги попали в чей-то карман и пошли на покупку очередной виллы для одного из приближенных к власти.

Другой британский эксперт Александр Меркурис заявил, что освобождение Авдеевки наглядно продемонстрировало Украине и Западу мощь России.