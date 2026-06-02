Развлекательные мероприятия для семей бойцов СВО прошли в Ленинском округе

В Ленинском округе организовали праздник ко Дню защиты детей для семей участников специальной военной операции. Мероприятие прошло на территории села Остров и объединило более 150 семей бойцов.

Руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей в Ленинском округе Анна Голдман отметила, что в округе проживает более 1300 семей участников СВО. Организаторы хотели подарить детям, чьи папы сейчас защищают Родину, настоящий праздник, наполненный радостью, общением и яркими эмоциями. Реализовать его удалось совместными усилиями администрации, социально ответственного бизнеса и благотворительных организаций.

На территории работали несколько тематических площадок, где дети могли принять участие в мастер-классах, познакомиться с робототехникой, заняться творчеством и попробовать свои силы в лазертаге. Гости также посетили контактную ферму, поучаствовали в создании коллективного арт-объекта и акции «Письмо в будущее». Были организованы интерактивные зоны с аниматорами, иллюзионистами и клоунами. Гостей угощали сладкой ватой, попкорном, шоколадным фонтаном и другими сладостями.

«Здесь очень весело, много разных развлечений и вкусностей. Я обязательно хочу поучаствовать в лазертаге, а еще, может быть, порисую. Мне нравятся такие праздники, потому что на них всегда интересно и можно найти что-то новое для себя», — поделился юный участник мероприятия Макар.

В этот день также состоялось открытие социального проекта «Остров заботы» по поддержке ветеранов СВО и членов их семей. Всего в Ленинском округе ко Дню защиты детей подготовили более 15 крупных мероприятий.