Алаудинов: Демидовка и Поповка в Белгородской области полностью зачищены от ВСУ

Демидовка и Поповка в Белгородской области полностью зачищены от пытавшихся зайти отдельных групп ВСУ, такое заявление РИА «Новости» сделал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«После того как мы уже освободили Суджу и Суджанскую агломерацию, противник предпринял попытку совершить прорыв на территорию Белгородской области, в два населенных пункта. Это Демидовка и Поповка», — сказал Алаудинов.

На этот участок направили бойцов спецназа «Ахмат». Вместе с другими подразделениями они ликвидировали противника, зачистили два населенных пункта, а также укрепили позиции на границе, где противник пытался прорваться на территорию России.

Командир спецназа «Ахмат» заявил, что сейчас вся Белгородская и Курская области под контролем российских сил.

Ранее посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что украинские боевики предприняли попытку создания нового коридора для ударов по территории России. Он уточнил, что над Брянской областью сбили 102 украинских дрона из 115, выпущенных по России. В результате атаки погиб мирный житель Брянска, еще одна женщина получила ранения.