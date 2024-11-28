Разведка США оценила риск ядерной войны при ударах вглубь России

Американское разведывательное сообщество не считает, что разрешение Белого дома Украине бить ATACMS вглубь России увеличило риск ядерной эскалации. Эту информацию сообщили Reuters пять собеседников, близких к разведке США.

Такое развитие событий в Вашингтоне считают маловероятным. По мнению источников агентства, изменившаяся позиция Белого дома по дальнобойным ракетам на ситуацию не повлияла — как якобы не повлиял на нее и запуск Россией «Орешника».

Вместо ядерной экскалации РФ, как считает разведка США, сможет расширить свое воздействие в отношении европейских объектов и тем самым усилить давление на Запад.

Собеседники Reuters признали, что в администрации Байдена при этом все еще идут дебаты о том, стоило ли такого риска ослабление Вашингтоном ограничений на использование Украиной американского оружия.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев называл высокими риски применения ядерного оружия.