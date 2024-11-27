Медведев назвал высокими риски применения ядерного оружия

В мире выросли риски применения ядерного оружия, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya . Он объяснил, что это вовсе не означает, что эти риски необратимые.

По словам Медведева, порог использования ЯО в обновленной российской ядерной доктрине понизили с учетом возникших перед страной рисков.

«Президент четко сформулировал свою позицию, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания. Там прямо перечислены случаи, когда может наступить ядерный ответ. Но эти случаи есть», — отметил зампред Совбеза.

Он уточнил, что России не хотелось бы использовать ядерное оружие, ведь это крайняя мера. Украинский конфликт можно завершить «без издержек для человечества», если НАТО перестанет делать все для эскалации напряженности, подчеркнул Дмитрий Медведев. По его словам, недавнее применение ВС России ракеты «Орешник» изменило ход проведения спецоперации.