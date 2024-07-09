«Разрушили линию обороны». ВС РФ применили новую тактику для ударов по ВСУ
«РВ»: бойцы ВС РФ прорвались к центру Нью-Йорка с помощью подземного тоннеля
Бойцы бригады «Ветераны» Вооруженных сил России прокопали подземный тоннель и внезапным ударом выбили ВСУ из населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным авторов сообщения, диаметр сооружения составил 90 сантиметров, что позволило по нему двигаться бойцам в полной амуниции.
«Бойцы бригады „Ветераны“ прошли в тыл врага и молниеносным ударом разрушили линию обороны ВСУ», — отметили журналисты.
Новая тактика не только позволила избежать потерь, но и обойти укрепленную линию обороны ВСУ, занять ключевые позиции и вынудить украинских боевиков отступить.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России методично освобождают территорию республики.