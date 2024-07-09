«Разрушили линию обороны». ВС РФ применили новую тактику для ударов по ВСУ

«РВ»: бойцы ВС РФ прорвались к центру Нью-Йорка с помощью подземного тоннеля

Фото: РИА «Новости»

Бойцы бригады «Ветераны» Вооруженных сил России прокопали подземный тоннель и внезапным ударом выбили ВСУ из населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское).  Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным авторов сообщения, диаметр сооружения составил 90 сантиметров, что позволило по нему двигаться бойцам в полной амуниции.

«Бойцы бригады „Ветераны“ прошли в тыл врага и молниеносным ударом разрушили линию обороны ВСУ», — отметили журналисты.

Новая тактика не только позволила избежать потерь, но и обойти укрепленную линию обороны ВСУ, занять ключевые позиции и вынудить украинских боевиков отступить.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России методично освобождают территорию республики.

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к введению штрафов за дымящих детей?

Продажа стройматериалов и парковочных мест. Как мошенники разводят россиян в домовых чатах?

Обидели «сестер». Краснодарцев едва не убили в Геленджике под надуманным предлогом

Украина попыталась угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3. Кто стоит за диверсией

Остановить Чикатило. Как ловили одного из самых страшных убийц в СССР

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте