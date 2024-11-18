Володин: Россия может ответить Украине оружием, которое еще не применяла

Россия может начать использование видов вооружений, которые еще не применяла, в ответ на разрешение Украине наносить удары из дальнобойных систем. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Он заявил, что уходящий в отставку президент США Джо Байден рано или поздно уйдет из жизни.

«Складывается впечатление, что, думая об этом, он мечтает о вечном и хочет утащить с собой всю Америку. А может быть, и весь мир!» — заявил Володин.

Он добавил, что применение подобного оружия не изменит ситуацию на поле боя, а лишь окончательно разрушит отношения между Россией и США.

Ранее депутат Виктор Водолацкий заявил, что Байден своим решением открывает все шлюзы для начала третьей мировой войны.