Президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. В беседе с RT ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, подобные меры считаются усугублением ситуации. Кроме того, их можно назвать открытием всех шлюзов для начала третьей мировой войны, отметил депутат.

«Уходящий президент США Джо Байден решил сделать всем жителям, в первую очередь Европы, такой „новогодний подарок“ с разрешением применять ракеты дальнего действия», — добавил парламентарий.

На его взгляд, новое руководство США во главе с избранным лидером Дональдом Трампом должно постараться блокировать данное решение.