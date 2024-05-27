Страны Балтии и Польша грозятся отправить на Украину войска НАТО — чиновники опасаются успехов российских бойцов в зоне СВО. По их мнению, без поддержки Украины западными странами прорыв ВС России продолжится. При этом ввод войск сделает альянс участником конфликта. Планы ЕС обсудили политолог Юрий Светов и ведущая Екатерина Малашенко в стриме 360.ru.

Внутри Евросоюза и НАТО идут серьезные споры. Каждый прикидывает, что важнее — собственная экономика или помощь Украине. Генсек альянса Йенс Столтенберг предложил создать фонд в 100 миллиардов евро на ближайшие пять лет. Из него планируется направлять помощь Украине.

«То же самое с введением войск на территорию Украины. <…> Я убежден, что дело идет к тому, что и „разрешат“ обстрелы коренных территорий России, и дадут ракеты более далеко летящие, и американцы выкрутят руки [канцлеру ФРГ Олафу] Шольцу, тот даст Taurus, и разрешат направить туда солдат», — подчеркнул Светов.

Польские власти признали наличие военных НАТО на территории Украины, которые работают там в качестве инструкторов.

«Поэтому надо быть готовыми к самым серьезным последствиям. Они вновь вернулись к теме поражения России. Некоторое время была риторика не допустить победы России. Помните? Сначала победа Украины, потом не допустить победы России, теперь поражение России, теперь все твердят об одном — надо наносить поражение России», — заключил политолог.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, заявив о «праве» Украины атаковать территории России западным оружием.