Новый «лучемет» проекта «Посох» научили прожигать сантиметровую сталь за долю секунды
Новый лучемет проекта «Посох» прожигает сантиметровую сталь за долю секунды
Российские разработчики провели успешные стендовые испытания лазерной установки проекта «Посох», способную прожигать сталь за доли секунды. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор компании-разработчика.
Новая версия лазерной установки проекта «Посох» в 15 раз превзошла предыдущие образцы по скорости поражения целей. В ходе испытаний луч успешно пробил сантиметровый стальной лист и образцы крыльев беспилотников.
«Мы повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия», — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что на дистанции 50 метров луч прожигал крыло дрона за 0,1 секунды. Испытания подтвердили эффективность технических решений разработчиков.
Следующим этапом станут испытания на полигоне с увеличенной дистанцией. Приоритетной целью для системы является украинский дрон «Лютый».
Разработчики планируют достичь дальности поражения в 1,5 тысячи метров.
Ранее сообщалось, что установка поражала двигатели дронов на расстоянии 500 метров.