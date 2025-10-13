Разработчик технологий для «Формулы-1» начнет тестировать дроны на Украине

Британская компания MGI, разрабатывавшая технологии для «Формулы-1», планирует до конца месяца начать испытания на Украине реактивных беспилотников SkyShark и TigerShark. Об этом сообщили украинские СМИ.

По их информации, обе системы могут работать в условиях подавленного сигнала GPS. SkyShark способен нести до 20 килограммов груза на расстояние до 250 километров при заявленной скорости 450 километров в час.

TigerShark несет до 300 килограммов на расстояние до 750 километров. По сути, это тактическая крылатая ракета с низковысотным профилем полета. Кроме ВСУ в заказчиках числятся прибалтийские страны.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина хочет заключить с США соглашение и передавать технологии беспилотников, испытанные в боевых условиях.