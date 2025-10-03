Украина замахнулась на миллиардный проект по дронам для США

Украинское руководство планирует заключить с Белым домом соглашение о передаче технологий создания БПЛА, прошедших испытания в боевых условиях. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

В обмен на технологии республика планирует получить от США роялти или другие формы компенсации. Американское руководство может заключить контракт, так как у Украины есть «обширный опыт производства БПЛА».

Издание добавило, что компании из США тоже производят беспилотники, но делают упор на более сложные устройства, в то в время как украинские специалисты занимаются массовым выпуском дешевых дронов, «которые доказали свою эффективность».

Газета отметила, что делегация от Украины во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым уже ведет многодневные переговоры с американской стороной: представителями Пентагона и Госдепартамента. Если страны заключат соглашение, стоимость сделки может составить миллиарды долларов.

Ранее источники телеканала NBC сообщили, что президент США Дональд Трамп может одобрить передачу Украине дополнительных разведданных. Эту информацию ВСУ смогут использовать для атак на российские энергетические объекты.