«Разносят все в труху». Офицер ВСУ пожаловался на слишком мощные удары России

Российские удары авиабомбами ФАБ и КАБ создают очень серьезные проблемы для боевиков ВСУ. Об этом телеканалу ТСН сообщил командир взвода БПЛА второго Интернационального легиона Украины с позывным Чили.

По его словам, если FPV-дроны можно попробовать сбить или увернуться от них, то спасения от авиационных бомб практически нет.

«Ситуация против ФАБ и КАБ очень тяжелая. Они создают нам много проблем, что-то сложно с этим делать. Они просто разносят все в труху», — сказал военный.

Офицер добавил, что на участках, где армия готова идти в бой, российские авиационные бомбы уничтожают все укрепления ВСУ и сводят мотивацию бойцов на нет.

Ранее в Сети появилось видео, как российские военные сбрасывают на украинских боевиков в Курской области трехтонную авиабомбу ФАБ-3000. После падения снаряда над землей поднялся огромный гриб огня и дыма, отмечали «Известия».