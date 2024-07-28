«Разнесут на куски». В США описали сценарий столкновения F-16 с системами ПВО России

Политолог Миршаймер: ВС России разнесут любое поставляемое Западом оружие ВСУ

Россия успешно нейтрализует все вооружение, которое Запад поставляет на Украину. Об этом YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский политолог Джон Миршаймер.

Он предположил, что подобное произойдет и в том случае, если Пентагон передаст ВСУ американские истребители F-16. По его словам, самолеты никак не повлияют на ситуацию в зоне спецоперации. Политолог добавил, что на Украине не хватает квалифицированных пилотов, в то время как российские системы противовоздушной обороны достигли впечатляющей мощности.

«Если эти истребители приблизятся к российским [средствам] ПВО — а речь здесь о самой мощной наземной ПВО в мире — <…> эти двадцать F-16 разнесут на куски», — заключил он.

Ранее представитель американской национальной гвардии сообщил, когда на американских аэродромах завершится обучение последней части украинских пилотов F-16. Он отметил, что специалисты выпустятся в конце лета. Первую партию из шести истребителей F-16 Украине передадут до начала осени.

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