«Разнесут на куски». В США описали сценарий столкновения F-16 с системами ПВО России

Россия успешно нейтрализует все вооружение, которое Запад поставляет на Украину. Об этом YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский политолог Джон Миршаймер.

Он предположил, что подобное произойдет и в том случае, если Пентагон передаст ВСУ американские истребители F-16. По его словам, самолеты никак не повлияют на ситуацию в зоне спецоперации. Политолог добавил, что на Украине не хватает квалифицированных пилотов, в то время как российские системы противовоздушной обороны достигли впечатляющей мощности.

«Если эти истребители приблизятся к российским [средствам] ПВО — а речь здесь о самой мощной наземной ПВО в мире — <…> эти двадцать F-16 разнесут на куски», — заключил он.

Ранее представитель американской национальной гвардии сообщил, когда на американских аэродромах завершится обучение последней части украинских пилотов F-16. Он отметил, что специалисты выпустятся в конце лета. Первую партию из шести истребителей F-16 Украине передадут до начала осени.