Размещение американского дальнобойного вооружения в ФРГ назвали безумием

Идея об установке в Германии американского дальнобойного оружия является безумием, которое следует остановить. Об этом журналу Spiegel заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

Депутат бундестага подчеркнула, что размещение американских дальнобойных систем только повысит уровень опасности в стране. Она предположила, что из-за оружия США Германия в будущем превратится в театр военных действий.

Вагенкнехт предложила руководству страны вместо гонки вооружений заняться мирными переговорами по Украине.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что США на ротационной основе разместят на территории государства свои дальнобойные ударные системы. По его словам, Германия в будущем разработает собственное вооружение такого типа.