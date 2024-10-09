Разговоры, которые ни к чему не ведут. Почему отменили саммит по Украине

На Украине объявили о переносе второго «саммита мира» на неопределенный срок. Почему в этой встрече нет никакого смысла, а украинские власти не могут урегулировать конфликт, рассказал 360.ru политолог Данила Гуреев.

Он назвал первый «саммит мира» говорильней и отметил, что второго не будет, поскольку без участия России в нем нет никакого смысла.

«Давайте будем откровенны, что любой „саммит мира“, который исходит от позиции Украины, для Российской Федерации, не является легитимным, потому что должна диктовать условия та страна, которая как минимум побеждает в этом конфликте», — заявил собеседник 360.ru.

Политолог отметил, что Владимир Зеленский не урегулирует конфликт, хотя и прекрасно знает требования России. Его офис и хотел бы это сделать, но западные партнеры не позволяют, добавил Гуреев.

«Если бы эта заинтересованность была, мы бы видели реальные шаги со стороны Украины. А сейчас видим только, в общем-то, пустые разговоры, пустые форумы, пустые обсуждения, которые, будем откровенны, ни к чему [не ведут], — подчеркнул собеседник 360.ru.

Он отметил, что в миротворческий образ украинских властей мало кто верит.

Ранее в статье WSJ появилось предположение, что Зеленский отменил саммит, поскольку на него никто не захотел приехать.