Сегодня 05:38 Насиловал и избивал. Жители Херсонской области отбили у офицера ВСУ жертву издевательств Офицер ВСУ насиловал и избивал попавшую в рабство женщину в Херсонской области 0 0 0 Фото: Freepik Спецоперация

Женщины

ВСУ

Мужчины

Украина

Боевики

Херсонская область

Военнослужащие ВСУ творят беззаконие на захваченных территориях. Очередная вакханалия стала достоянием общественности. В селе Суханово Херсонской области офицер теробороны взял в рабство местную жительницу, освободить ее удалось благодаря неравнодушию односельчан. Подробности сообщило издание mk.ru.

Пришел, увидел, взял в рабство В селе Суханово Береславского района на берегу Днепра после начала СВО появилось много заброшенных объектов, мужчин осталось гораздо меньше, чем женщин. Украинские боевики захватили местный клуб и школу. Офицер 121-й отдельной бригады территориальной обороны, которая дислоцируется в подконтрольной Украине части Херсонской области, приметил 30-летнюю местную жительницу и решил сделать ее своей рабыней. В течение трех месяцев он насиловал и избивал свою жертву, удерживая женщину в заброшенном здании. Местные жители жаловались властям, но те каждый раз пытались скрыть и замять инцидент. Только благодаря совместным усилиям неравнодушных людей удалось освободить пленницу. Ее доставили в безопасное место и оказали медицинскую и психологическую помощь. Шанс, что виновный получит наказание, невысок.

Фото: Freepik

Мародерство и издевательства Кроме того, вэсэушников не раз ловили на мародерстве и издевательствах над местными жителями. Военные нередко шатаются по улице пьяными или под наркотиками. В таком состоянии однажды они напали на селян, чтобы раздобыть денег и перекусить. Хозяина дома избили, а женщина получила удар ножом. «Смысла красть в селах особого нет. Если даже и остались дома, в которых кто-то живет, то сбывать награбленное все равно некуда, поэтому делают это только для самоудовлетворения», — рассказала изданию одна из местных жительниц. Женщина отметила, что в бригаде служат в основном выходцы с Западной Украины, они ненавидят местных.

Фото: Freepik

Заманить хоть чем-то Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с изданием рассказал, что таких случаев в его практике было множество. Украинские боевики брали «наложниц» и использовали жителей на захваченных территориях в качестве рабочей силы. Женщине из Суханово повезло, она осталась жива, чаще всего сексуальных рабынь просто убивают. Власти не обращают на это внимание. «Сейчас людей на линии боевого столкновения нужно заманивать хоть чем-то, и удерживать, чтобы они не захотели самовольно покинуть позиции. Им позволяют вести себя, как звери, издеваться над мирным населением и быть „рабовладельцами“, а украинская Фемида закрывает на это глаза», — пояснил Марочко.