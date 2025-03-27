Российские военные нашли в Судже собаку, которая охраняла тела своих погибших хозяев. Курский имам Иса Салимсултанов сообщил RT подробности о видео с псом, которое разошлось по Сети.

По его словам, истощенное животное нашли в одном из домов на окраине Суджи в закрытом помещении. Рядом с собакой лежали тела мужчины и женщины, на вид лет 50. Имам уточнил, что хозяев пса убили боевики ВСУ.

«Либо расстреляли, либо гранату в них бросили. Само помещение относительно целое, точно не осколком от сброса с неба убило людей. Это сделали намеренно», — сказал он.

Тела погибших уже вывезли, собаку накормили. В ближайшие дни судьба животного решится, добавил имам.

Волонтеры продолжают находить тела убитых военными ВСУ жителей Курской области. В Суджанском районе они обнаружили останки девяти человек. Личности погибших устанавливаются.