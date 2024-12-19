Лагерь НАТО в Чехии, где обучали украинских саперов, был оцеплен украинскими и чешскими военными полицейскими, чтобы бойцы не могли сбежать. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил пленный солдат ВСУ Роман Гутник, который побывал в таком лагере.

«Увольнительных не было, нам не разрешали, в город не выпускали. Сказали, что много людей уходят и убегают. Там военная их полиция постоянно контролировала периметр, и с ними была украинская полиция», — сказал он.

По словам Гутника, в чешском лагере были плохие условия для жизни в целом. Бойцов поселяли в деревянные срубы и палатки. В одной палатке могли проживать около восьми солдат. Также в лагерях плохо кормили.

«Два рогалика там дадут и чай такой кислый, то ли из шиповника, то ли из чего-то еще», — поделился собеседник агентства.

Ранее украинские военные рассказали изданию The Economist, что многие украинцы устали от боевых действий и согласны на территориальные уступки ради завершения конфликта. Они отметили, что наступление российской армии подавило моральный дух ВСУ.