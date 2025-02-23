Украинские боевики при отходе из Лисичанска в ЛНР расстреливали ради забавы домашний скот местных жителей. Об этом РИА «Новости» рассказала эвакуированная из города Ольга Вахник.

«Люди напротив держали две коровы, продавали людям молоко. И вот они (ВСУ — прим. ред.) выгнали корову, теленка выгнали. <…> Террикон был рядом. Они поднимались на террикон, а там орудия какие-то стояли <…>. И вот они с этого террикона обстреливали, потом взяли и развернули орудия и на коров на этих. Убили или ранили их, я уже не знаю», — рассказала Вахник.

Она также сообщила, что солдаты ВСУ бомбили пивзавод, разрушили его полностью. Боевики применяли тактику «блуждающего миномета» из частного сектора, подставляя под ответный удар дома сельчан.

Ранее стало известно, что смертность среди украинской пехоты в Курской области выросла из-за резкого похолодания, военные замерзают без теплой одежды. Противник не может произвести ротацию и осуществить подвоз теплой одежды из-за действий российских военных на этом направлении.