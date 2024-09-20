Российские военные ударили по расположению украинских боевиков в Харькове, в том числе по членам террористической организации «Азов»* и наемникам. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Удар нанесли 19 сентября. Под обстрел попали военные объекты в Харькове.

«По школе, где расположились военные, в том числе нацисты из запрещенной в России банды экстремистов „Азов“*. Есть пока не подтвержденные сведения о присутствии иностранных наемников во время удара», — подчеркнул он.

Также российские военные ударили по депо, в котором на погрузке стоял военный состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой. Транспорт должен был отвезти подкрепление для украинской армии на Изюмское направление.

Офицер Андрей Марочко ранее сообщал, что боевики «Азова»* расстреляли своих же сослуживцев, которые дезертировали с позиций на Сватовско-Кременском направлении. Он отметил, что националисты провели показательную казнь.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.