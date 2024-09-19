Подполковник Марочко: «азовцы» показательно расстреляли своих военнослужащих

Боевики нацбатальона «Азов»* расстреляли своих же военнослужащих, дезертировавших с позиций на Сватовско-Кременском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, националисты провели показательную казнь в населенном пункте Невское.

«Было расстреляно пять военнослужащих 12-й бригады спецназначения „Азов“*, которые самовольно покинули позиции», — подчеркнул подполковник.

Таким образом украинское командование пытается бороться с повальным дезертирством ВСУ. Среди расстрелянных был офицер, который ослушался приказа, добавил Марочко.

На прошлой неделе ВС России запустили фугасную авиабомбу по дисклокации боевиков «Азова»*. Прилет зафиксировали в Харькове, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.