Раскрыты планы ВСУ по использованию запрещенного оружия

Украинские боевики готовят атаки химическим и бактериологическим оружием против жителей Херсонской области. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава региона Владимир Сальдо.

Он пояснил, что получил эту информацию от сдавшихся в плен украинских военнослужащих.

«Пленные говорят, что возможны варианты применения и химического оружия и заражения водоемов, а это уже бактериологическое оружие», — заявил Сальдо.

Глава Херсонской области добавил, что противник не отказался от своих планов использовать запрещенные методы против мирного населения. Поэтому сейчас жителям необходимо напомнить правила гражданской обороны, чтобы сохранить большее число жизней.

«Против любого яда есть противоядие, но дисциплинированность и знания об оказании первой помощи или правила поведения на случай атаки по гражданским объектам надо восстанавливать. Нас этому учили в школе», — добавил Сальдо.

В конце августа начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что на Украину доставили около 500 тонн триэтаноламина, который используют для создания азотистого иприта — боевого отравляющего вещества.