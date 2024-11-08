Раскрыты личности украинских летчиков F-16
УВД ВГА Харьковской области разоблачило трех членов экипажей F-16
Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области раскрыло имена троих украинских летчиков американских истребителей F-16. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад Вооруженных Сил Украины стали известны данные граждан страны, которые входят на данный момент в состав экипажей американских истребителей F-16», — рассказали в УВД.
Речь идет о трех пилотах: Андрее Анатольевиче Белокаменском, Максиме Михайловиче Коляде и Олеге Валерьевиче Климове.
В УВД добавили, что указанные боевики выполняли боевые задачи как над территорией Харьковской области, так и над российским приграничьем.
Ранее стало известно, что министерство обороны Нидерландов разрешило Украине использовать поставленные F-16 для ударов вглубь России, отмечали «Известия».