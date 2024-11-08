Раскрыты личности украинских летчиков F-16

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области раскрыло имена троих украинских летчиков американских истребителей F-16. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад Вооруженных Сил Украины стали известны данные граждан страны, которые входят на данный момент в состав экипажей американских истребителей F-16», — рассказали в УВД.

Речь идет о трех пилотах: Андрее Анатольевиче Белокаменском, Максиме Михайловиче Коляде и Олеге Валерьевиче Климове.

В УВД добавили, что указанные боевики выполняли боевые задачи как над территорией Харьковской области, так и над российским приграничьем.

Ранее стало известно, что министерство обороны Нидерландов разрешило Украине использовать поставленные F-16 для ударов вглубь России, отмечали «Известия».