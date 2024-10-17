Минобороны Нидерландов разрешило Украине использовать F-16 для ударов вглубь РФ

Нидерланды разрешили Украине использовать голландские истребители F-16 для ударов по военным целям вглубь территории России. Об этом рассказал министр обороны страны Рубен Брекелманс во время встречи глав военных ведомств НАТО, сообщило РИА «Новости» .

Министр отметил, что Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей.

«Сейчас они находятся в воздушном пространстве Украины, и мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию», — заявил Брекелманс.

Остальные из 24 самолетов доставят на Украину в ближайшие месяцы, заявил министр. Брекелманс ранее заявлял, что ВВС Нидерландов вывели из эксплуатации старые F-16, чтобы техника «получила новую жизнь».