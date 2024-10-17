Минобороны Нидерландов разрешило Украине использовать F-16 для ударов вглубь РФ
Нидерланды разрешили Украине использовать голландские истребители F-16 для ударов по военным целям вглубь территории России. Об этом рассказал министр обороны страны Рубен Брекелманс во время встречи глав военных ведомств НАТО, сообщило РИА «Новости».
Министр отметил, что Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей.
«Сейчас они находятся в воздушном пространстве Украины, и мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию», — заявил Брекелманс.
Остальные из 24 самолетов доставят на Украину в ближайшие месяцы, заявил министр. Брекелманс ранее заявлял, что ВВС Нидерландов вывели из эксплуатации старые F-16, чтобы техника «получила новую жизнь».