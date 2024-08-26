Раскрыты известны потери ВСУ за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли около двух тысяч военных

Украинская армия за прошлые сутки лишилась порядка двух тысяч военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также ВСУ лишились 75 единиц бронетехники, среди них боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, гаубицы производства Великобритании и США, а также четыре танка.

В Минобороны отметили, что ВС России ликвидировали станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, а также полевые склады боеприпасов, два цеха производства беспилотных летательных аппаратов, скопление военной техники и живой силы противника в 143 районах.

«Средства противовоздушной обороны сбили 58 беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.

Утром в понедельник стало известно, что российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине.