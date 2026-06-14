Украинский порноактер попал в ВСУ из Польши, а потом оказался в плену

В плену у российских военных оказался украинский порноактер OnlyFans Иван Тузов. Мужчина признался, что давно сидит на наркотиках, сообщил телеграм-канал «Северный ветер» .

«В плен к нашим военнослужащим впервые попал порноактер… Из-за постоянного употребления наркотиков он путается, иногда рассказывает какие-то фантастические истории, однако часть из них оказалась правдой», — рассказали российские военнослужащие.

Тузов родился в Донецке, в Польшу уехал более 10 лет назад. Родители — отец-кардиохирург и мать-блогер — купили сыну диплом об окончании школы. В Польше Иван учился на специалиста по гостиничному бизнесу.

«Друзья» подс

адили Тузова на наркотики, по словам пленного, он перепробовал все известные запрещенные вещества.

«В поисках „легких денег“ военнопленный еще в Польше решил стать порноактером. <…> Находясь в состоянии опьянения, Тузов избил свою девушку, оказался в польской тюрьме, а затем был депортирован на Украину», — рассказали авторы канала.

На родине Тузов продолжил «карьеру» и отсылал свои фото польским «продюсерам».

На допросе Тузов заявил, что не хотел воевать и долго скрывался от мобилизации. В бой украинский порноактер ходил под действием наркотиков, в таком состоянии его и взяли российские бойцы.

На оставленных позициях боевиков ВСУ в ДНР обнаружили брошюры с пропагандой однополых браков*. В материалах присутствуют призывы вступить в ряды движения ЛГБТ*.

*Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.