Вице-премьер Трутнев отстреливался из дома под Угледаром из снайперской винтовки

Российские разведчики прозвали полуразрушенное здание под Угледаром Домом Трутнева. Вице-премьер правительства Юрий Трутнев рассказал в интервью военкору Семену Пегову , как отстреливался в нем от украинских военных.

«Я работал из этого дома с таким же оружием (снайперской винтовкой). От дома этого уже почти ничего не осталось, обстреливали нас там не раз и не два», — сказал чиновник.

Подразделение Вооруженных сил Украины обнаружило огневую точку, которая находилась в здании, и открыло по ней огонь из БМП. В следующую поездку Трутнев привез дрон и уничтожил расчет.

Ранее ВСУ обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град». Нападение произошло во время эвакуации мирных жителей.