Ликвидация БПЛА в небе на юге России попала на видео

Украинские боевики предприняли попытку атаки беспилотниками на территории Миллеровского района Ростовской области. Видеозапись, на которой зафиксировали момент уничтожения вражеских БПЛА, опубликовал Telegram-канал Shot .

На появившихся в Сети кадрах видно, как российские военные сбили украинские дроны. От работы сил противовоздушной обороны на небе появились яркие вспышки, а также были слышны звуки стрелковой кононады.

Источник сообщил, что, по словам местных жителей, попытка атаки произошла в районе 11 часов вечера.

Позже эту информацию официально подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он сообщил, что военнослужащие ВС России ликвидировали воздушную атаку в Миллеровской районе. Никто из людей не пострадал, повреждения получили несколько строений, частных домов, около десяти автомобилей и металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщали, что минувшей ночью в небе над российскими регионами сбили 30 украинских беспилотников самолетного типа. Половина БПЛА была уничтожена в Ростовской области.