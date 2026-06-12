Путин рассказал, что востребованные на передовой разработки вносят в госзаказ

Наиболее востребованные для передовой разработки «народного ОПК» вносятся в гособоронзаказ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции в Кремле .

Президент отметил эффективность работы «народного ОПК». Он признался, что удивляется, что вооружения изобретают и модернизируют практически на передовой.

Путин пообещал поддерживать тех, кто этим занимается.

«Наиболее востребованные на передовой виды вооружений вносятся в гособоронзаказ. Так и будем делать дальше», — подчеркнул он.

Также глава России сообщил, что ведется подготовка спутниковой группировки для управления беспилотниками и доработка соответствующих изделий.

Ранее Путин анонсировал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным жителям. По его словам, будут усилены удары по инфраструктуре противника.