Путин рассказал, что востребованные на передовой разработки вносят в госзаказ
Наиболее востребованные для передовой разработки «народного ОПК» вносятся в гособоронзаказ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции в Кремле.
Президент отметил эффективность работы «народного ОПК». Он признался, что удивляется, что вооружения изобретают и модернизируют практически на передовой.
Путин пообещал поддерживать тех, кто этим занимается.
«Наиболее востребованные на передовой виды вооружений вносятся в гособоронзаказ. Так и будем делать дальше», — подчеркнул он.
Также глава России сообщил, что ведется подготовка спутниковой группировки для управления беспилотниками и доработка соответствующих изделий.
Ранее Путин анонсировал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным жителям. По его словам, будут усилены удары по инфраструктуре противника.