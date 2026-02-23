Раскатали губу на сотни километров. Украине указали на ее место после заявлений об успехе ВСУ

Заявления главкома ВСУ Александра Сырского и президента Украины Владимира Зеленского о тактической обстановке на Александровском направлении рассчитаны на внутреннего потребителя. Об этом в телеграм-канале заявил военкор Александр Коц.

«На бумаге — „освобожденные сотни квадратных километров“, „перелом“, „инициатива перехвачена“. На земле — грязь, битые роты, тяжелая позиционка за каждую посадку и постоянные попытки прикрыть пропагандой то, что не получается взять штурмом», — написал он.

Коц обратил внимание, что спикеры ВСУ жонглируют формулировками «локальные штурмовые действия», «контратаки», «улучшение тактического положения».

«Переводя с бюрократического: пытаемся отбить то, что сами же недавно потеряли, и удержаться хотя бы на более-менее удобной линии. Это пожарный режим, а не полноценный контрнаступ», — объяснил журналист.

Военкор добавил, что на стыке Днепропетровской, Запорожской областей и ДНР действительно идет тяжелая борьба за тактические клочки земли.

«Это фронт, где каждые плюс 200 метров покупаются ценой большого количества „захистников“, а любая стрелочка на карте легко откатывается следующей ночью», — заключил Коц.

Ранее российский военный в одиночку захватил в плен восьмерых бойцов ВСУ.