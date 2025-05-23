Раскаявшийся украинский военнопленный обратился к сослуживцам

Попавший в плен в Курской области боец Вооруженных сил Украины Владимир Сорока осознал вину и призвал сослуживцев сложить оружие. Его обращение опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Мужчина заявил, что раскаялся в решении служить в украинской армии. Однако дезертирство, по его словам, не имело смысла. Сорока попал в плен, по ошибке зайдя в блиндаж с российскими военными.

«Ребята-однополчане, всем советую бросить оружие и не воевать. Лучше сдаться в плен, быть живым и здоровым и вернуться к своим родственникам. Это лучший вариант, чем погибать» — сказал он.

Некоторые украинцы отправились в зону боевых действий не по собственной воле. Военнопленные под Северодонецком рассказали, как националисты угрожали расстрелять их родных, если те не вступят в ВСУ.